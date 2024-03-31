Şişli'de hastane bahçesinde doktora darp!

Şişli'de doktor hastane bahçesinde darbedildi
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildi. Hastane bahçesinde yaşanan arbede anları, cep telefonu kamerasına yansıdı
Şişli, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor hastane bahçesinde hasta yakını tarafından darbedildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile doktor S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.
Hastane güvenlik görevlisi S.Y'nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan kavgada doktor S.Ö. ve hasta yakını U.T. darbedildi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.
KAVGA ANLARI KAMERADA
Hastane bahçesinde yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.