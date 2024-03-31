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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de hastane bahçesinde doktora darp!

        Şişli'de doktor hastane bahçesinde darbedildi

        İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildi. Hastane bahçesinde yaşanan arbede anları, cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 02:21 Güncelleme: 31.03.2024 - 02:25
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        Şişli'de hastane bahçesinde doktora darp!
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        Şişli, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor hastane bahçesinde hasta yakını tarafından darbedildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile doktor S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

        Hastane güvenlik görevlisi S.Y'nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan kavgada doktor S.Ö. ve hasta yakını U.T. darbedildi.

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        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre; ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

        KAVGA ANLARI KAMERADA

        Hastane bahçesinde yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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