İstanbul'un Şişli ilçesi Osmanbey semtinde bu sabah saat 05.00 sıralarında bir trafik kazası yaşandı. Osmanbey ışıklarda meydana gelen kazada ticari bir araçla taksi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi kaldırıma çıktı.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ

Kazanın ardından yol tek şeride düşerken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan yolculardan ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Ticari aracın kaldırılmasının ardından Şişli Taksim yönü tamamen trafiğe açıldı.