Polisin üzerine sürdü! Binada yakalandı

Şişli'de denetim yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Ekiplerin, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı sürücü, Beyoğlu'nda girdiği binada yakalandı. Sürücünün kaçma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde trafik kontrolünde durmayan sürücünün aracını trafik polisinin üzerine sürerek kaçması yer alıyor.
Show Haber'den Berat Aşıcıoğlu'nun haberine göre, olay, Şişli Valikonağı Caddesi'nde 15 Eylül Perşembe günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, durmayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti. Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü.
Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı.
Bir binaya girerek saklanan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.
ŞÜPHELİ OTOMOBİLDEN İNEREK KAÇTI
Şüphelinin araçtan inerek yaya olarak kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ara sokağa giren sürücünün araçtan inerek kaçması görülüyor. Otomobilin terk edildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Trafik kontrolünde durmayan sürücünün aracını trafik polisinin üzerine sürerek kaçması cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, trafik kontrolü yapan trafik ekipleri bir aracı durdurdu. Aracından inmeyen sürücü, otomobilini önündeki trafik polisinin üzerine sürerek hızla olay yerinden kaçtı. Ezilme tehlikesi geçiren trafik polisi ise kaçan aracın peşinden koştu.
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