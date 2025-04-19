Şişli Belediyesi'nden 'burs ve abonman desteği' açıklaması

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şişli Belediye Başkanı'nın hakkında yürütülen adli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından ilgili mevzuat gereği belediye başkanvekilliği görevinin Şişli Kaymakamı tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Bu süreçte belediye hakkında kamuoyunu yanıltmaya yönelik çeşitli mesnetsiz iddiaların gündeme getirildiği, son olarak kamuoyuna "Kayyum, burs ve abonman desteğini kesti" yönünde bir bilgi servis edildiği kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına tekrar belirtmek isteriz. Şişli Belediyesi, geçmiş dönemde öğrencilere yönelik herhangi bir burs ya da abonman desteği ödemesi yapmamıştır. Bu konuda alınmış bir belediye meclis ve encümen kararı da bulunmamaktadır. Belediyeye burs veya benzeri amaçlarla yatırılmış herhangi bir bağış kaydı da mevcut değildir." denildi.

REKLAM advertisement1

AA'nın haberine göre; açıklamada, bu durumda kamuoyunun cevabını bilmesi gereken temel bir soru olduğu aktarılarak, "Belediyenin resmi hesaplarında kaydı bulunmayan ancak hayırseverler tarafından verildiği öne sürülen bu bağışlar hangi hesapta toplanmış, kimlere ve hangi yöntemle aktarılmıştır? Kamuoyunun aydınlatılması adına sorumlu kişilerin açıklama yapmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.