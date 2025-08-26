Sisi Al Nahyan ile görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre Bin Zayid, "kardeşlik ziyareti" kapsamında Mısır'a gitti.

Bin Zayid, El-Alameyn Havalimanı'nda Sisi tarafından karşılandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Bin Zayid'in "ikinci vatanı Mısır'a geldiği" ifade edilerek, ziyaretinin birkaç gün süreceği aktarıldı.