        Sisi Al Nahyan ile görüştü | Dış Haberler

        Abdülfettah es-Sisi, Al Nahyan ile görüştü

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 00:31 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:31
        Sisi Al Nahyan ile görüştü
        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

        BAE resmi ajansı WAM’ın haberine göre Bin Zayid, "kardeşlik ziyareti" kapsamında Mısır'a gitti.

        Bin Zayid, El-Alameyn Havalimanı'nda Sisi tarafından karşılandı.

        Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Bin Zayid'in "ikinci vatanı Mısır'a geldiği" ifade edilerek, ziyaretinin birkaç gün süreceği aktarıldı.

        Habertürk Anasayfa