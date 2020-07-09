Polonya´nın Nowe Skalmierzyce kasabasındaki eski bir tren istasyonunun yenileme çalışmaları sırasında Nazi döneminde 39 yaşında olan Jan Karalewski ve 41 yaşında olan Wladyslaw Sobanski adlı işçiler tarafından şişenin içine gizlenmiş bir mektup bulundu.
DHA'nın haberine göre 1941 tarihli mektupta, "Bu mektubu buraya hatırlatma notu olarak bırakıyoruz" ifadeleri yer alırken şöyle devam edildi:
"Bu kağıt parçasını kim bulursa, Hitler'in insanlığa karşı savaşını hatırlayacak, tıpkı Cermenlerin insanları kovduğu zamanki gibi."
ŞİŞENİN İÇİNDE BULUNDU
Polonya'nın Nowe Skalmierzyce Belediye Başkanı Jerzy Lukasz Walczak, mektubun fotoğrafını sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:
"Şişedeki mektuplar sadece denizlerde yüzmez. Ve sadece filmlerde ya da kitap sayfalarında yer almazlar. Hayat bazen inanılmaz hikayeler yazıyor."
Cermenler, Cermen Şövalyeleri'ne bir referanstı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman askerlerine atıfta bulunmak için argo olarak kullanılıyordu.
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