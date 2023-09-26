Şişecam'a ihracat ödülü

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Şişecam, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) düzenlediği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde Gümüş İhracatçı Başarı Ödülü sahibi olurken Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından 6 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde otomotiv endüstrisinde 2022 yılında gerçekleştirdiği ihracat ile ‘Gümüş İhracatçı Başarı Ödülü’ alan Şişecam, otomotiv endüstrisine ve Türkiye ekonomisine katkılarını bir kez daha gözler önüne serdi. Törende ‘Gümüş İhracatçı Başarı Ödülü’ Şişecam Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Güralp’e takdim edildi.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve 2022 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde Şişecam, 'Düz Cam', 'Cam Ev Eşyası' ve 'Cam Ambalaj' kategorilerinde 'En Fazla İhracat Yapan Firma' ve 'İhracatını En Fazla Artıran Firma' oldu ve 6 farklı kategoride ‘Şampiyon’ ödülüne layık görüldü. Şişecam Bölge Satış Kıdemli Direktörü Başar Tırpancı şampiyonluk ödüllerini Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru’nun elinden aldı.