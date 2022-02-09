Şişecam 2021'de 32 milyar TL'lik satış yaptı

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Şişecam'ın 2021 yılına ilişkin konsolide net satışları 32 Milyar TL seviyesine ulaşırken, ilgili dönemde

yapmış olduğu yatırımlar ise 2,6 Milyar TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında 5,6 Milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 2,3 Milyon ton soda ve 4,5 Milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman, 2021 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada; Şişecam'ın küresel salgın etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılında tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratan hamlelerle oyun kurucu pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Kırman; "2021 yılında konsolide net satışlarımız 32 Milyar TL seviyesine ulaşırken, ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız istihdam ile gerek faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ekonomilerine gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümelerine katkıda bulunmaya devam ettik. Küresel belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda oluşan riskleri yönetmeye de yatırım fırsatlarını değerlendirmeye de hep hazırdık. Karşımıza çıkan tüm stres testlerini başarıyla geçtik. Küresel salgın etkisinin hangi boyuta ulaşacağının belirsizliğini koruduğu önümüzdeki dönemde de faaliyetlerimizi güçlü yetkinliklerimizi kullanarak yönetmeye, iş süreçlerimiz ve planlarımızda gerekli güncellemeleri yaparak tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NET KÂR 9.2 MİLYAR TL

Türk cam sanayinin kurucusu Şişecam'ın tüm paydaşları için değer yaratan ve girdi verdiği sektörlerin büyümesini destekleyen yatırımlarına da yıl boyunca devam ettiğini dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz dönemde küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı koşullara rağmen ülkemizin cam talebini karşılama ve ekonomisi için değer yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı ara vermeden sürdürdük. 2021 yılında Net karımız 9.2 milyar TL oldu. Aynı dönemde 2,6 Milyar TL'ye ulaşan yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletmeye devam edeceğiz. Her dönem olduğu gibi iç talebi önceliklendirirken, ülkemiz ekonomisine katkı sunan ihracatımızı da geliştirerek sürdüreceğiz. İstihdama yönelik katkılarımız da aralıksız devam edecek. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda; mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 5,2 Milyar TL'yi (344 Milyon Euro) aşan iki yeni düzcam hattı yatırımı açıkladık. Bu yatırımlar ile Türkiye'deki yıllık düzcam üretim kapasitesinin %30 artırılarak 2,6 Milyon tona yükseltilmesini hedefliyoruz. Türkiye'ye yönelik bir diğer yatırım kararımızı da cam ambalaj, alanında açıkladık. Eskişehir'de 1.3 milyar TL (85 milyon Euro) yatırımla hayata geçireceğimiz 155 Bin tonluk fırın yatırımı ile büyüyen cam ambalaj talebine cevap vermeyi ve dünyada artan hijyen ihtiyacına yönelik önemli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz."

Prof. Dr. Ahmet Kırman Şişecam'ın 2021 yılı boyunca hayata geçirdiği stratejik yatırım kararları hakkında şunları söyledi: "Şişecam yıl boyunca mevcut faaliyet alanlarında değer yaratan yatırımlarını sürdürürken, yeni iş alanlarına da girerek yarattığı fayda alanını genişletti. Ortak akıl ekseninde oluşturulmuş yönetişim kabiliyeti ile desteklediği sürdürülebilirlik ve devamlılık odaklı stratejisi doğrultusunda birçok başarılı yatırıma ve projeye imza attı. ABD'de doğal soda alanında 2019 yılından bu yana eşit ortak olduğumuz Ciner Grubu ile ortaklığımızın yapısını değiştiren stratejik bir yatırım kararı açıkladık. Bu plan kapsamında Şişecam'ın Pacific Projesi'ndeki payı yüzde 60 seviyesine yükseldi. Ayrıca Wyoming doğal soda külü üretim tesisi ve Atlantic Projesi'nde de yüzde 60 hisse sahibi olduk. Toplam kapasitesi 5 Milyon ton olan Pacific ve Atlantic projelerinin 2025 yılında üretime başlamaları ve 2027 yılında tam kapasiteye ulaşmaları bekleniyor. ABD doğal soda yatırımı kapanmadan önce 2,5 Milyon ton olan Şişecam'ın yönettiği soda külü kapasitesi, Wyoming tesisi üretim kapasitesinin de eklenmesiyle bugün 5 Milyon tona ulaştı. Kapasitenin Atlantic ve Pacific projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılında 10 Milyon tona ulaşması ve 2026 yılında Şişecam'ın soda külü alanında bir dünya lideri olması bekleniyor."

Şişecam'ın 2021 yılında aldığı bir diğer önemli kararın da Avrupa'da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımını yapmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman; "Şişecam 2021 yılında Avrupa'daki ilk cam ambalaj yatırımını Macaristan'a yapma kararı aldı. Yıllık 330 Bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak bu yatırımın 2023 yılında devreye girmesini planlıyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımımızı da yeşil ve döngüsel Basalia Teknolojisi'ne yaptık. Her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle geliştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımımız Şişecam'ın sürdürülebilirlik hedefleriyle birebir uyumlu. Pilot denemelerini tamamladığımız teknolojinin Şişecam tesisleri bünyesinde büyük çaplı denemelerini sürdürüyoruz. Ardından, teknolojinin sahibi 7CBasalia ile kurduğumuz global şirket vasıtasıyla tüm dünyada uluslararası

platformlara yayılımına da katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"STRATEJİK KARARLARIMIZIN SONUÇLARINI BAŞARIYLA ALDIK"

Küresel salgın etkisiyle iş yapış şekillerinin büyük ölçüde değiştiği bir dönemde Şişecam'ın hayata geçirdiği dönüşüm projeleri, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlarını aldığını dile getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman şunları ifade etti: "Küresel salgın ve beraberinde getirdiği zorluklar tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri, kendilerini yeni koşullara göre güncellemelerini gerektiren bir küresel ortam oluşturdu. Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler bizim bu süreci yönetmemizde kritik rol oynadı. Ayrıca 4 kıtada, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız, bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini bertaraf etmemize imkân sağladı. Önümüzdeki dönemde de Şişecam'ı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."