Adana'da etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Yetkililer, yaptığı açıklamada, sis nedeniyle Adana Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların çevre il hava alanlarına yönlendirildiğini, Adana Havalimanı'ndan kalkacak uçak seferlerinin ise iptal edildiğini belirtti.

GENÇLERBİRLİĞİ KARA YOLU İLE DÖNDÜ

AA'nın haberine göre; iptal edilen seferler nedeniyle yolcular, hava yolu şirketleri tarafından yönlendirildi. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Hatayspor ile karşılaşan Gençlerbirliği'nin, maç sonrası Adana’dan uçakları iptal edilince kara yoluyla Ankara’ya dönüş yaptıkları öğrenildi.