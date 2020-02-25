Genç kızın annesi, "Birkaç hafta korkunçtu ama çoğu insanın tam iyileşme sağladığını bilmek güven verici. Bu bir bekleme oyunu. Haftalar sonra kolu seğirdi. Bu, iletişim kurmaya çalıştığı için iyi bir şey" dedi ve ekledi: "Eva'ya hikayesini paylaşmamı isteyip istemediğini sordum. 'Evet' dedi çünkü bu durumun farkındalığını artırmak önemli.