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        Haberler Bilgi Gündem Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşındaydı? Sırrı Süreyya Önder hastalığı neydi, neden öldü? Sırrı Süreyya Önder son dakika haberi

        Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Son dakika gelişmesi ile TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Sırrı Süreyya Önder kimdir, kaç yaşındaydı? Sırrı Süreyya Önder hastalığı neydi? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:59
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        • 1

          DEM Parti İmralı Heyeti’nde yer alan ve aynı zamanda TBMM Başkanvekilliği görevini yürüten Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Parti tarafından yapılan bilgilendirmede, Sırrı Süreyya Önder'in, ciddi bir kalp sorunu yaşamış olduğu ve hastaneye sevk edildiği belirtilmişti. Son dakika gelişmesi ile Önder'in vefat haberi paylaşıldı. Ayrıntılar haberimizde…

        • 2

          SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ!

          TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti.

          Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

        • 3

          Hastaneden yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

          "Sayın Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarih ve saat 22:41'de şuuru kapalı, solunumu ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen "Aort Diseksiyonu" tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damara bypass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Süm Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki takip ve tedavisine rağmen 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeni ile 03.05.2025 tarih ve saat 16:10 'da hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

        • 4

          SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

          Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur. Baba adı Ziya anne adı Zeliha'dır. Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi.

        • 5

          24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.

        • 6
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