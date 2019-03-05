Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası Köyü'nde dün çığ düşmüş, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı. Dün sabah saatlerinde yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

ÖLÜMDEN KURTULDU GÖRÜNTÜYÜ ÇEKTİ

İHA'da yer alan habere göre odun toplamak için bölgeye giden ve çığ altında kalmaktan son anda kurtulan vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, aniden kopan kar kütleleri görülüyor. Kar kütlelerinin hızlı bir şekilde ilerlediği görülen görüntülerde Habur Çayı, karla kaplanıyor. Dağların zirvelerinden yavaş yavaş inmeye başlayan kar, bir süre sonra metrelerce yüksekliğe ulaşıyor.