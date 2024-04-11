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        Haberler Gündem Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü öldü

        Şırnak’ta devrilen TIR’ın sürücüsü öldü

        Şırnak'ta kontrolden çıkarak devrilen kereste yüklü TIR'ın sürücüsü Berham Kurt, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 22:13 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:13
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        Devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Berham Kurt idaresindeki 27 P 3509 plakalı kereste yüklü TIR, Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kabinde sıkışan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Devrilen TIR yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #şırnak
        #Berham Kurt
        #haberler
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