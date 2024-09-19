Şırnak Valisi kim oldu? Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni Şırnak Valisi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Valiler Kararnamesi 2024 Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, 16 ilin valisi değiştirildi. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Şırnak Valiliği'ne atandı. Peki, Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Birol Ekici hayatı ve kariyeri hakkında detaylar…
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Birol Ekici kimdir, hangi görevlerde bulundu soruları vali atamalarının ardından gündeme geldi. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Karara göre Birol Ekici, yeni Şırnak Valisi oldu. Bu gelişme sonrası ‘’Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici kaç yaşında, nereli, evli mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Ekici, 11 Mayıs 2022 tarihinden bu yana Kırklareli Valisi olarak görev yapıyordu. İşte, Yeni Şırnak Valisi Birol Ekici biyografisi ve kariyeri…
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BİROL EKİCİ KİMDİR?
1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde dünyaya gelen Birol Ekici, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı.
Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.
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Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olan Ekici, Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.
11 Mayıs 2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atandı.
19 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre Birol Ekici, Şırnak Valisi olarak atandı.
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