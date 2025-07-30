Şırnak'ta köy muhtarlarına yeni ofis

Türkiye'nin dört bir yanındaki köy muhtarları için inşa edilen modern muhtarlık ofisleri, Şırnak'ta inşa edilmeye başlandı.

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Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Geçitboyu, İkizce, Kızılsı ve Kayaboyun köylerinde inşa edilen muhtarlık ofisleri tamamlandı.

Şırnak Valiliği tarafından muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmeleri ve köy işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla inşa edilen ofislerin içerisinde çalışma alanı, bekleme bölümü ve gerekli teknolojik altyapı bulunuyor. Bu sayede köy halkının muhtarlıkla olan işlerini daha konforlu ve hızlı bir şekilde halledebileceği bir ortam sağlanmış oldu.