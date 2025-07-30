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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta köy muhtarlarına yeni ofis | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta köy muhtarlarına yeni muhtarlık ofisleri yapıldı

        Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından il merkezine bağlı köylerde muhtarların daha iyi hizmet verebilmeleri için yeni ofisler yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 11:36 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:36
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        Şırnak'ta köy muhtarlarına yeni ofis
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        Türkiye'nin dört bir yanındaki köy muhtarları için inşa edilen modern muhtarlık ofisleri, Şırnak'ta inşa edilmeye başlandı.

        Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından Geçitboyu, İkizce, Kızılsı ve Kayaboyun köylerinde inşa edilen muhtarlık ofisleri tamamlandı.

        Şırnak Valiliği tarafından muhtarların vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmeleri ve köy işlerini daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla inşa edilen ofislerin içerisinde çalışma alanı, bekleme bölümü ve gerekli teknolojik altyapı bulunuyor. Bu sayede köy halkının muhtarlıkla olan işlerini daha konforlu ve hızlı bir şekilde halledebileceği bir ortam sağlanmış oldu.

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        #yerel haberler
        #şırnak haberleri
        #Muhtarlık
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