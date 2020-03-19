19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı, kartpostallık görüntüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.
AA'nın haberine göre Doğal sit alanında ikisi kritik tür olmak üzere 18 bitki ve tehlike kategorilerine göre dördü, yayılım durumlarına göre biri kritik tür olmak üzere 141 hayvan çeşidinin belirlendiği Kasrik Boğazı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
Kasrik Belde Belediye Başkanı Mehmet Şanlı, yaptığı açıklamada, beldenin konum itibarıyla havası ve suyuyla çok güzel ve nezih bir yer olduğunu, tarihi köprüsü, mağaraları, kanyonuyla görülmesi gereken yerler arasında bulunduğunu söyledi.
Çevre il ve ilçelerden özellikle bahar aylarında çok sayıda vatandaşın piknik için geldiğini belirten Şanlı, şunları kaydetti:
"Beldemizin kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi çok yerinde ve doğru bir karar oldu. Belde halkı olarak çok büyük bir memnuniyetle karşıladık. Böyle bir kararın ardından turizm hareketliliği bekliyoruz. Bu da beldemizin gelişmesini sağlayacaktır. Yerli ve yabancı turistlerin gelecek olması esnafı ve ticaretimizi hareketlendirecektir. Bu kararı alan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere yetkililerimize teşekkür ederiz."
"BÖLGE GÜZELLİKLERİYLE ANILSIN"
AK Parti Kasrik Teşkilat Başkanı Bahattin Şanlı da Kasrik'in tarihi bir bölge ve kentin mesire alanı olduğunu dile getirdi.
Bölgenin manzarası, yeşiliyle çok güzel ve herkesin oturup dinlenebileceği bir yer olduğunu anlatan Şanlı, şöyle konuştu:
"Kasrik Boğazı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine belde halkı olarak çok sevindik. Beldemizin tanıtılması bizi çok mutlu etti. Yurt dışından, yurt içinden Cizre'ye misafir geldiği zaman mutlaka buraya gelir. Herkesi buraya davet ediyorum. Gelip burayı görsünler. Cumhurbaşkanımız ve devletimiz sayesinde hiçbir sıkıntımız yok. Bölgenin terörle değil güzellikleriyle, yaylalarıyla, mesire alanlarıyla anılmasını istiyoruz."
Trabzon'dan gelerek ailesiyle boğazı gezen Köksal Danışmaz ise sık sık ziyaret ettikleri bölgede gezilecek çok yerin olduğunu söyledi.
Yöre turizminin gelişmesi için tanıtılması gerektiğini belirten Danışmaz, "Doğası çok güzel. Nezih ve güzel bir ortam var. Yöredekilerin dostluğu, misafirperverliği ve içtenliği her şeye bedel. Bir de Kasrik Boğazı gibi güzellikler eklendiğinde tadına doyum olmuyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!