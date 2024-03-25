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        Haberler Gündem Güncel Şırnak-Hakkari kara yolu kapandı

        Şırnak-Hakkari kara yolu kapandı

        Şırnak-Hakkari kara yolunun 14-15 kilometreleri arasında çökme meydana gelmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 01:32 Güncelleme: 25.03.2024 - 01:32
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        Şırnak-Hakkari kara yolu kapandı
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        Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Uludere ilçesi Ortabağ köyü güzergahı iki tünel arasındaki Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No’lu yolun 14 -15 kilometre arasında 24 Mart 2024 günü saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelandan kaynaklı karayolu üzerinde çökmelerin ve çatlakların olması sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir” denildi.

        Fotoğraf: AA

        Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Şırnak-Hakkari Devlet Yolu’nun Ortabağ geçişinde aşırı yağmur nedeniyle kesintiye uğrayan ulaşım, hafif taşıtlar için Ortabağ Köyü içerisindeki alternatif yoldan sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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