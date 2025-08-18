Şırnak'ta, edinilen bilgilere, 17 Ağustos'ta gece saat 03.15 sıralarında Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında sözlü tartışma yaşandı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İHA'daki habere göre iki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

8 KEZ ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü. H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.