        Şırnak haberleri: Astsubay, uzman çavuşa kurşun yağdırdı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Astsubay, uzman çavuşa kurşun yağdırdı!

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Düğünyurdu köyünde Astsubay Üstçavuş H.Ü., tartıştığı Uzman Çavuş G.D.'yi silahla öldürdükten sonra kendisini de başından vurdu. H.Ü.'nün tedavisi devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.08.2025 - 13:35
        Astsubay, uzman çavuşa kurşun yağdırdı!
        Şırnak'ta, edinilen bilgilere, 17 Ağustos'ta gece saat 03.15 sıralarında Güçlükonak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Düğünyurdu Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Üstçavuş H.Ü ve Jandarma Uzman Çavuş G.D. arasında sözlü tartışma yaşandı.

        TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre iki askeri personel arasındaki sözlü tartışma önce yumruklu kavgaya dönüştü, ardından silahlı olaya. Astsubay H.Ü., uzman G.D.'ye bir el ateş ederek yaraladı.

        8 KEZ ATEŞ EDİP ÖLDÜRDÜ

        G.D.'nin silahını almak için dolabına doğru ilerlemeye çalışmasıyla cinnet getiren H.Ü., art arda 8 el ateş ederek G.D.'yi öldürdü. H.Ü., silahında kalan kurşun ile kafasına sıkarak intihar etti. H.Ü'nün tedavisi devam ediyor.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        #şırnak
        #Son dakika haberler
