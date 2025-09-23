Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

        Sirkeci Garı kültür ve sanatla yeniden doğuyor

        Restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı'nda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi: "Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak..."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.09.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Sirkeci Garı otel ya da AVM olmayacak'
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’un simge yapılarından Sirkeci Garı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy liderliğinde başlatılan restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun şekilde yeniden hayat buluyor. Bakan Ersoy, restorasyon çalışmaları süren Sirkeci Garı’nda incelemelerde bulundu.

        Tarihi dokunun korunarak yeniden işlevlendirileceğini vurgulayan Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Tarihî salonlar, çatı, vitray, cephe ve iç mekân restorasyonuyla gar yeniden kültür sanatın merkezi olacak.” dedi.

        Bakan Ersoy'un Mesajı Net: "Sirkeci Otel ya da AVM Olmayacak!

        Garın asıl ulaşım işlevinin korunacağını, kamuoyunda gündeme gelen otel ya da AVM projelerinin kesinlikle söz konusu olmadığını özellikle vurgulayan Bakan, “Göç Müzesi, tematik müze, galeri projeleriyle ulaşım işlevi korunacak. İstanbul’un kültür hayatına yeni bir merkez kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Sirkeci Garı’ndaki dönüşümün 2026 yılında düzenlenecek İstanbul Kültür Yolu Festivali’ne kadar tamamlanacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonun titizlikle sürdüğünü ve kentin kültür-sanat rotasına güçlü bir değer katacağını söyledi.

        Tren Taşımacılığı Sürecek

        Gar restorasyonunun ilk etabının tamamlanmasının ardından, Sirkeci Garı'nda Göç Müzesi, tematik müze ve resim galerisi gibi kültür-sanat alanları oluşturulacak.

        Sirkeci de ulaşım işlevi hiçbir şekilde değişmeyecek, tren taşımacılığı gibi asli görevler sürdürülecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
        #sirkeci garı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Kreşteki kötü muamelede öğretmenler görevden alındı!
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Birçok ülkeden Filistin'i tanıma kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fox News'e röportaj verdi
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        "G.Saray iyi futbol oynamadan kazandı"
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Ölen 15, öldüren 14 yaşında... Çocuk katilin kız meselesi cinayeti!
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Doktor yazısını okumak neden bu kadar zor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'de konuştu
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İtalya'da Gazze için genel grev
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        İllerimizde hava durumu... Ege ve Akdeniz yaz gibi...
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Bursa'da yangın faciası! 1'i bebek 3 ölü
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Avrupa neden Avrupa?
        Avrupa neden Avrupa?
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        2025 Ballon d'Or sahibini buldu!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        Habertürk Anasayfa