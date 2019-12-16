Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, okul kantininden aldığı şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması nedeniyle ölen 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal'a ait görüntüler ortaya çıktı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, görüntülerde, minik Mert Yağız 8.45 sularında okul koridorunda görüldü. Mert kantinden aldığı şırınga çikolatayı yerken, boğazına kaçan kapak nedeniyle önce okul müdürünün odasına koştu. Okul müdürünü bulamayınca hademeye giden Mert, hademenin kollarını tutarak, boğazının tıkandığını anlatmaya çalıştı. Hadame ifadesinde de belirttiği gibi Minik Mert’in epilepsi nöbeti geçirdiğini sanarak, hemen okulun karşısında bulunan Aile Sağlığı Merkezi’ne götürdü.

Saat 8.48'de merkeze getirilen minik Mert'e burada epilepsi nöbeti geçirdiği düşüncesiyle ilk müdahale yapıldı. Sağlık görevlisinin ifadesi de bu durumu doğruluyor. Daha sonra ambulansla hastaneye götürülen mert yolda hayatını kaybetti.