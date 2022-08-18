Sırbistan ve Kosova arasındaki görüşmede sonuç yok

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'nin kolaylaştırıcılığında Brüksel'de yaptıkları toplantıda iki taraf arasındaki sorunların çözümü konusunda ilerleme kaydedemedi.
Kurti ve Vucic, Kosova hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve araç plakası kullanmasına ilişkin kararı sonrası ortaya çıkan gerilimin ardından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in eşliğinde bir araya geldi.
Borrell, 6 saatten fazla süren toplantı bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, Sırbistan ile Kosova arasındaki normalleşme sürecini kapsayan süreç konusunda toplantıdan bir sonuç alamadıklarını belirtti.
Borrell, "Bugün maalesef bir anlaşma sağlayamadık. Üzgünüm. Ancak bu meselenin sonu demek değil. Her iki lider de sürecin devam etmesi gerektiği konusunda anlaştı. Görüşmeler gelecek günlerde devam edecek." dedi.
Ukrayna'daki savaşla birlikte Avrupa'da yıllar sonra çatışma meydana geldiğini hatırlatan Borrell, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin tırmanmasını kimsenin istemediğini vurgulayarak, "Uluslararası camia yeni bir gerilim istemiyor. Sahada gerginliğin tırmanmasının sorumlusu her iki taraf olacaktır." diye konuştu.
Her iki liderin de "diyalog dışında alternatif olmadığını" kavradığını vurgulayan Borrell, bugün bir ilerleme kaydedilmese de Kosova hükümetinin kimlik kartı ve plaka kararını ertelediği 1 Eylül'e kadar süre bulunduğunu söyledi.
KOSOVA-SIRBİSTAN GERGİNLİĞİ
Kosova hükümeti, ülkede yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğini temmuz sonunda açıkladı. Kosova'daki Sırplar buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı.
Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı aldı.
Taraflar arasındaki gerilimin artmasından sonra Kosova Başbakanı Kurti, Kosova ile Sırbistan arasında yeni bir çatışma riskinin yüksek olduğunu söyledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Kosova yönetiminin Sırpların yaşadığı ülkenin kuzeyine saldırmayı planladığını iddia etti.
Bunların ardından NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), bölgede istikrarın bozulması halinde müdahale etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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