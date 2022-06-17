2022 Voleybol Miletler Ligi’nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 6. maçında bu gece Sırbistan karşısında galibiyet arıyor. Son olarak Brezilya'ya 3-1 mağlup olan millilerimiz, yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. Peki, merakla beklenen Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan Türkiye voleybol maçı 18 Haziran Cumartesi günü saat 00:00'da başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

SIRBİSTAN TÜRKİYE CANLI YAYIN (00.00)