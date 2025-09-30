Sırbistan Milli Takımı'nda Dusan Alimpijevic dönemi!
Sırbistan Basketbol Federasyonu, Beşiktaş başantrenörü Dusan Alimpijevic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Giriş: 30.09.2025 - 17:28 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:29
Öte yandan Alimpijevic, böylelikle hem Beşiktaş'ı hem de Sırbistan Milli Takımı'nı çalıştırmış olacak.
Sırbistan son olarak EuroBasket'te erken elenmiş ve koç Svetislav Pešić'in görevine son verilmişti.
