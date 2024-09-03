Sırbistan'daki Sava Nehri'nde alg patlaması: Renk değiştirdi
Sırbistan, Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan geçen Sava Nehri görenleri şaşırttı. Nehir, alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla futbol sahasına benzetildi
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Sırbistan'da yüksek sıcaklık ve atık suların etkisiyle alg patlaması yaşanan Sava Nehri, yeşil bir görünüme büründü.
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Slovenya, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan da geçen Sava Nehri'nin Sırbistan'daki Cukarica kolu alg patlaması nedeniyle renk değiştirdi.
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Mevsimsel sıcaklığa ve atık sulara bağlı alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen yeşil rengi ile Sava Nehri, farklı bir görünüme kavuştu.
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Nehir, çimleri biçilmiş futbol sahasını andırdı.
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