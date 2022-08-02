"Kosova, Sırbistan'ın parçasıdır"

Pazar akşamı Kosova ile yaşananlarda "felaketin eşiğinden dönüldüğünü" ifade eden Vucic, "En kötü senaryonun önüne geçildi. Bazıları belli ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını fırsat olarak görmek istiyor. Sırbistan'ı Rusya'ya bağlı göstermeye, Vucic'i de Batı'nın tepkisini çeken küçük Putin olarak resmetmeye çalışıyorlar." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsız bir ülke olmadığını, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçası olduğunu söyledi.

"KOSOVA ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SIRBİSTAN'IN BİR PARÇASIDIR"

Fotoğraf: İHA

Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmek üzere 18 Ağustos'ta Brüksel'e gideceğini ancak Kurti ile barışı sağlamanın mümkün olmadığını savundu.

Her zaman barışı savunduğunu aktaran Vucic, "Ancak birileri Sırplara karşı sınırları aştığı zaman da susmayacağım. Kosova bağımsız bir ülke değil dolayısıyla Kosova'ya saldırı diye bir şey söz konusu olamaz. Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Boşnaklarla da bir savaş hazırlığı içerisinde olmadıklarına işaret ederek, herkese karşı el uzattıklarını kaydetti.