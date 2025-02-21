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        Haberler Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti | Dış Haberler

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı bir videoda berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti. Vucic berberinin kendisine "Bana güveniyor musun?" diye sorduğunu ve ona "Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" yanıtını verdiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:35
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        Vucic berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
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        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti.

        Vucic, akşam saatlerinde katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda, usturayı boynunun etrafında gezdiren berberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzemesi nedeniyle güvendiğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Koruma Müdürü Muhsin Köse

        Vucic, "Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken ‘Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" dedi.

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