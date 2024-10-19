İlhan Saygılı kimdir? İşte İlhan Saygılı hayatı ve kariyeri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de büyükelçi atamaları yayımlandı. Bu kapsamda, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı. Atama kararı sonrasında "İlhan Saygılı kimdir, kaç yaşında?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İlhan Saygılı'nın hayatını sizler için haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
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19 Ekim 2024 Resmi Gazete Atama Kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İlhan Saygılı, Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı. Peki, İlhan Saygılı kim, kaç yaşında ve nereli? İşte İlhan Saygılı'nın hayatı hakkında merak edilen bilgiler...
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İLHAN SAYGILI KİMDİR?
İlhan Saygılı 24 Nisan 1967’de dünyaya geldi. İlhan Saygılı’nın memleketi Ünye’dir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1989 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2007 yılında masterını tamamlamıştır.
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1992 yılında Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamış, çeşitli görevler üstlenmiş, 2001-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Özel Kalem Müdürlüğü’nde 2. Katip ve Başkatip olarak görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında Frankfurt Başkonsolosu olmuştur. Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu’nun özel müşavirliği görevini yürütmüştür. 14 Kasım 2016 – 27 Mart 2021 tarihleri arasında Bern Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürüdür.
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