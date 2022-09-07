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Sırbistan'a kimlikle gidilebilecek mi, pasaport şartı kalktı mı? Türkiye'den Sırbistan'a vizesiz gidilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Sırbistan'a kimlikle gidilebilecek mi, pasaport şartı kalktı mı? Türkiye'den Sırbistan'a vizesiz gidilir mi?

Vizesiz olarak gidilebilen ülkelerden biri olan Sırbistan'a gidişle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yaptığı görüşme sonrasında konuyla ilgili olarak önemli bir açıklamaya imza attı. İşte ayrıntılar...

07.09.2022 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişlerin artık kimlik kartıyla yapabilme kararının ardından bu kez de Sırbistan ile gidiş-gelişler için önemli bir karar alındı. İşte, binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuya ilişkin bilgiler...

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokole ilişkin paylaşım yaptı.

  • SIRBİSTAN'A KİMLİKSİZ GİDİLEBİLECEK Mİ?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Sırbistan arasında kimlikle seyahat edilmesine imkan sağlayacak protokolü imzaladık. Değerli dostum Aleksandar Vucic ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığımız bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

  • Sırbistan'a kimlikle ne zamandan itibaren gidilebileceği ise henüz belli olmadı.

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