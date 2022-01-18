Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Son dakika: Sir Alex Ferguson'un gençlik takıntısı

Sir Alex Ferguson'un gençlik takıntısı: Gençler olmadan hiçbir şey kazanamazsınız!

İskoçya futbolunun alt liglerinden Avrupa'nın zirvesine kadar çıkmış, Britanya'da 'Sir' unvanı almış Alex Ferguson'ın birçok takıntısı vardı. Ancak genç futbolculara olan bağlılığı saplantı boyutundaydı...

18.01.2022 - 09:09 | Güncelleme: FUTBOL

  • 6 Kasım 1986'da Alex Ferguson, Manchester United'daki görevine yeni başlıyordu. 14 yaşında bir çocuk olan Alan Tonge o günü muhtemelen İskoç menajerden bile daha iyi hatırlıyor. "Perşembe günüydü" diyor Tonge. "Pazartesi ve perşembe akşamları kulüpte antrenman yapardım. Ferguson sahanın kenarına gelmiş ve idmanımızı izlemişti. Ailelerimizle oturdu konuştu. İşteki ilk gününde bunu yapması beni her zaman etkilemiştir" 

  • Ferguson'ın yaşamının yarısından fazlası genç futbolcularla ilgilenerek geçti. Birkaç nesil gördü. Takım elbise giyen 18 yaşındaki çocuklarla da çalıştı, saçlarını diken çocuklarla da sırtını ya da kollarını dövmeyle kaplatan gençlerle de. 

  • Twitter'ın bu kadar büyümesi ise emeklilik sonrasına denk geliyor. "Bunca zamanı nasıl buluyorsunuz?" diye soruyordu efsane isim gazetecilere... "Orada - sosyal medyada- takılacağıma kütüphaneye gider ve bir kitap okurum. Cidden, bu vakit kaybından başka bir şey değil!" Kot pantolon giyen genç gazetecilere alışamadığı günler de oldu. 

  • Yani Ferguson'ın genç nesillerle anlaşamadığı zamanlar da oldu. Ama onlara inanmaktan hiç geri durmadı. Genç gazetecilerle olmasa da genç futbolcularla enerjisi hemen hemen her zaman uyuştu. "Beni genç tutuyorlar" diyordu Ferguson. Ama felsefesi bundan çok daha fazlasıydı.

  • "ÇOCUKLARLA HİÇBİR ŞEY KAZANAMAZSINIZ"

    "Gençlerle, çocuklarla hiçbir şey kazanamazsınız" diyordu Liverpool'un kaptanlığını yapan Alan Hansen, Manchester United'ın 3-1 yenildiği Aston Villa maçının ardından. "Çocuklar her oynadığında olacak olan bu. Oyuncu satın alması gerekiyor. Bu kadar basit"

     

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.