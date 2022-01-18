"FUTBOLCU OLAMAYACAĞIMI SÖYLÜYORLARDI. FERGUSON HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ"

"Maçın ardından merdivenlerden yukarı çağırdı" diyor Fitzpatrick Athletic'e. "Beni serbest bırakacağını düşündüm, zaten yarı zamanlı bir futbolcuydum. Bir yandan resimle uğraşıyordum diğer yandan plörezi vardı. İnsanlar hiçbir zaman futbolcu olamayacağımı, profesyonel olabilmek için çok küçük ve yavaş olduğumu söylüyordu. Alec'le de aynı şeyi yaşayacağımı tahmin ettim ancak bana beş yıl sonra Celtic ile Rangers'ın yerini alacak takımın kaptanı olacağımı söyledi. Kulaklarıma inanamıyordum. Bana böyle inanması hayatımı değiştirdi"