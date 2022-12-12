'Sipahi' bu akşam başlıyor

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SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı 'Sipahi', bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Zengin oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapım ilk bölümüyle izleyenlerin beğenisini kazanacak.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın başarılı saha adamı Korkut Ali Türkoğlu’na Kaan Yıldırım, Terörle Mücadele Komiseri Canan Doğan’a Özge Gürel, Milli İstihbarat Teşkilat’nın tecrübeli isimlerinden Yıldırım Bozok’a Kerem Alışık’ın hayat verdiği dizi, Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini konu alıyor. İlk bölümünde İstanbul, Gaziantep ve Türkiye sınırlarını aşarak Berlin’de gizli operasyon yürüten Korkut Ali Türkoğlu’nun olağanüstü mücadelesi ekran başındakileri hayran bıraktıracak.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi'nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam İnan, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!