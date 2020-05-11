Sinüsler; insan sesinin tınısının ayarlayan, akciğerlere hava ulaşımını sağlamak, havayı ısıtmak ve nemlendirmek şeklinde görevlere sahip odacıklardır. Grip, nezle, solunum yolları enfeksiyonları, alerjik nedenler, burun etlerinde şişmenin oluşması ve yapısal olarak akciğerlere hava ulaşmasını sağlayan bu yolların; burun mukozası ile tıkanarak, bakterilerin üremesi sonucu iltihap oluşması şeklinde meydana gelen rahatsızlık sinüzit olarak adlandırılmaktadır. Bu rahatsızlığın oluşması kişinin başında ve gözlerinde baskı şeklinde ağrılar meydana gelmesi şeklinde görülmektedir.
En sık görülen sinüzit belirtileri;
Bunlara ek olarak bazı zamanlarda öksürük olması, geniz akıntısına bağlı mide bulantısı, hafif ateş ve iştahsızlık görülebilmektedir.
Tanısı hastanın şikayetleri dinlenerek, röntgen çekilmesi sonucu konmaktadır. İlerlemiş bir sinüzit vakası mevcutsa ve ameliyat gerektiriyorsa hastanın bilgisayarlı tomografi çekilmesi istenebilmektedir.
Sinüzit vakasının oluşması sonucu nedeni soğuk algınlığı ve nezle gibi rahatsızlıklardan kaynaklıysa kişiye antibiyotik, burun damlaları ve alerji önleyici ilaçlar verilerek yapılmaktadır. Ancak sinüzit oluşumu sonrasın burun etinde büyüme ve buna bağlı tıkanıklık, burun kemiğinde eğrilik meydana gelmişse mutlaka cerrahi tedavi önerilir. Sinüzitin kronikleşmesi engellenir.
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