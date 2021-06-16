Sinovac aşısı Türkiye'ye geldi mi? SGK'lıların aşılanma süreciyle birlikte binlerce vatandaş, sağlık merkezleri önünde kuruklar oluşturmaya başladı. Randevu almak isteyenler ise bir süredir Sinovac aşısı için randevau alamıyorlardır. Peki, Sinovac randevuları başladı mı? İşte MHRS üzerinde yaşanan flaş gelişme...

SINOVAC AŞISI GELDİ Mİ?

Sinovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar merakla Sinovac’ın Türkiye’ye gelmesini bekliyordu. MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.