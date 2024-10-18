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        Haberler Gündem Sinop’ta aranan 3 hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Sinop’ta aranan 3 hükümlü yakalandı

        Sinop'ta düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:46 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:46
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        Sinop'ta aranan 3 hükümlü yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işledikleri çeşitli suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 kişi farklı adreslerde yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlüler, cezaları yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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