Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy’un başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri görüştü.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı'nda Binerli ve Pehlivanlar köyleri karantina altına alındı. Toplantıda alınan kararla Boyabat ilçesinde toplam 5 köy karantina altına alınmış oldu.