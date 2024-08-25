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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta yıldırım isabet eden apartmanda yangın | Son dakika haberleri

        Sinop'ta yıldırım isabet eden apartmanda yangın

        Sinop'ta olumsuz hava koşulları sebebiyle bir apartmana isabet eden yıldırım yangına neden oldu, denizde ise hortum oluştu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:36
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        Yıldırım isabet eden apartmanda yangın
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        Sinop'ta sabah erken saatlerde başlayan gök gürültülü sağanak yağış, bazı bölgelerde etkili oldu.

        Kent merkezi Ada Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına yıldırım isabet ederek yangına neden oldu.

        Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası apartmanın çatısında hasar oluştu.

        Kentte denizde oluşan hortum ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        #Sinop
        #yıldırım
        #yangın
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