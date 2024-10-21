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        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta su taşkını alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta su taşkını alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

        Sinop'ta üç gündür devam eden sağanak nedeniyle su taşkını riskinin bulunduğu bazı yollar tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Valilikten de bölgede yaşayan vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:34
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        Sinop'ta su taşkını alarmı: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
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        Sinop'ta üç gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak kentin Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.

        Ayancık ilçesinde dere ve ırmak yataklarına yakın bölgelerden geçen Kızılcakaya, Avudullu, İnaltı ve Bakırlı köylerinin grup yolları yaşanması muhtemel su taşkınlarına karşı tedbir amaçlı 2 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

        MERKEZDEN GEÇEN ÇAYIN DEBİSİ YÜKSELDİ

        Türkeli ilçesinde ise ilçe merkezinden geçen çayın debisi sağanak nedeniyle yükseldi.

        Satı köyünde 11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel felaketinde yıkılan köprünün yerine geçici olarak inşa edilen menfez sular altında kaldı.

        VALİLİKTEN UYARI

        Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik verilere göre yağışların Türkeli, Ayancık ve Erfelek ilçesinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılarak, buralarda yaşayan vatandaşlardan, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.

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        #Sinop
        #yağış
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