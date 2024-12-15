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        Haberler Gündem Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü - Güncel haberler

        Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü

        Sinop'ta otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 02:48 Güncelleme: 15.12.2024 - 02:48
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        Otomobille yolcu otobüsü çarpıştı: 2 ölü
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        H.A. idaresindeki otomobil, Sinop-Boyabat kara yolunun 4'üncü kilometresinde aynı yönde seyreden B.K. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan K.A. hayatını kaybetti.

        Cansız bedenler, incelemelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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