Sinop'ta kaçak kazı operasyonu: 8 gözaltı
Sinop'ta düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramada dedektör, 2 hilti, 133 metre elektrik kablosu ve kazı aletleri ele geçirildi
Giriş: 20.10.2025 - 18:49 Güncelleme: 20.10.2025 - 18:49
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erfelek ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda iki ayrı yerde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.
Burada yapılan aramada dedektör, 2 hilti, 133 metre elektrik kablosu ve kazı aletleri ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemler için karakola götürüldü.
Fotoğraf: AA
