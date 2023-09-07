Sinop'ta babasıyla birlikte denize giren Ahmet, kayboldu

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Olay, Akliman sahilinde meydana geldi.

İstanbul´dan Sinop´a tatile gelen ve sahilde çadırda kalan Bekir Mar (50) ve oğlu Ahmet Yusuf Mar, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan baba ve oğlu boğulma tehlikesi geçirdi.

Boğulma tehlikesi geçiren baba Sinop Belediyesi cankurtaranları tarafından denizden çıkarılırken, oğlu Ahmet Yusuf Mar ise gözden kayboldu.

Baba Bekir Mar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılırken, suda kaybolan oğlu Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmaları ise sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.