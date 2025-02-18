Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta avlandı: 100 kilogram | Son dakika haberleri

        Sinop'ta amatör balıkçı avladı: 100 kilogram

        Sinop'un Durağan ilçesinde amatör balıkçı, Kızılırmak'ta 2.5 metre boyunda, 100 kilogramlık yayın balığı avladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 18.02.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta avlandı: 100 kilogram
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinop'un Durağan ilçesinde yaşayan amatör balıkçı Ramazan Yaman, balık tutmak için Kızılırmak'a olta attı.

        Oltasına takılan 100 kilogramlık yayın balığını teknesine çekmeyi başaran Yaman, avladığı balığı evinin bahçesinde sergiledi. Yaman, geçen yıl da aynı bölgede 120 kilogram ağırlığında balık avladığını söyledi.

        Hedefinin daha büyük balıklar avlamak olduğunu belirten Yaman, "Bu balığı avladığım bölgede 150 kilo civarında başka bir balık daha vardı. Maalesef onu avlayamadım. Bunu ise oltamızla zor olsa da teknemize çekebildik" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #sinop haberleri
        #durağan
        #yayın balığı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Santorini'de tehlikenin kanıtları: Volkan bombaları!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        Vurulan akademisyenden haber var! Öğrenci 2 silahla gelmiş!
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        "Arsa maliyeti düşürülecek"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Habertürk Anasayfa