31 Mart 2024 Sinop Yerel Seçim sonuçları ile Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz oldu!
Sinop seçim sonuçları açıklandı. Yurt genelinde milyonlarca seçmen yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Sandıkların saat 17.00'de kapanıp oy sayımının da sona ermesiyle Sinop Belediye Başkanı da belli oldu. Bu bağlamda gözler "31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Sinop Belediye Başkanı kim oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 31 Mart 2024 Sinop Yerel Seçim sonuçları ile kazanan adaylar ve oy oranları...
- 1
Sinop seçim sonuçları yakından takip ediliyor. Milyonların sandık başına giderek vatandaşlık görevini yaptığı Yerel Seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Sinop Belediye Başkanı açıklandı. Sizler için “31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Sinop Belediye Başkanı kim oldu?” sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte, 31 Mart 2024 Sinop canlı seçim sonuçları ve ilçelerin seçim sonuçları haritası...
- 2
2024 SİNOP YEREL SEÇİM SONUÇLARI
2024 Sinop Belediye Başkanı belli oluyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Metin Gürbüz aldığı 49,36 oy oranıyla CHP Sinop Belediye Başkanı seçildi.
Sinop'ta açılan sandık sayısı yüzde 99,1'e ulaştı. YSK'nın birkaç gün içinde açıklaması beklenen kesin sonuçlarla birlikte, Metin Gürbüz'ün belediye başkanlığı da resmileşmiş olacak.
GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
- 3
2024 SİNOP İLÇE SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan sonuçlara göre Sinop ilçe seçim sonuçları şöyledir;
Sinop (il merkezi) Metin Gürbüz - CHP %49,36
Ayancık- Hayrettin Kaya - CHP %53,19
Boyabat- Hasan Kara - Yeniden Refah %38,09
Dikmen - Adnan Acar - Ak Parti %56,12
Durağan - Necmettin Ermiş - Ak Parti %37,12
Erfelek - Mehmet Uzun - Ak Parti %37, 93
Gerze- Osman Belovacıklı - CHP %53,00
Saraydüzü- Ferdi Canoğlu - MHP %54,01
Türkeli- Veysel Şahin - Ak Parti %51, 24
-
- 4
SEÇMENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.
- 5
2019 SİNOP BELEDİYE SEÇİM SONUCU
2019 Yılında yapılan Sinop Belediye seçiminde 77.226 seçmen oy kullandı. CHP aldığı yüzde 56,63 oy oranıyla seçimi kazandı ve Barış Ayhan, Sinop Belediye Başkanı seçildi. Öte yandan Ak Parti yüzde 40,01 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.