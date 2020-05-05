Sinir sıkışması; sinirlerin kıkırdak, kemik, kas ve tendonlarının aşırı baskılaması sonucunda ortaya çıkan bir sinir rahatsızlığıdır. Sıkışma sonucunda sinirlerde; uyuşma, ağrı ve karıncalanma şeklinde belirtiler ortaya çıkar. Sinir sıkışmaları vücutta her bölümde ortaya çıkabilir. Siyatik ve fıtıkta sinir sıkışması nedeni ile ortaya çıkabilir. Bilek, elde karıncalanma ve ağrı nedenleri de sinir sıkışması ile ilgili olabilir.

Sinir sıkışmasının nedenleri nelerdir?

Sinirler; sinirlere aşırı baskı uygulayan dokular nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Karpal tünel sendromu, disk kayması ve bel fıtığı gibi nedenler ile de oluşabilmektedir. Ayrıca travma ve yaralanmalarda etken olmaktadır.

Oturuş ve duruş bozuklukları

Obezite

Sürekli aynı şeyleri yapmak

Spor aktiviteleri

Stres

Osteoartrit

Bazı durumlarda sinirlere basınç uygulanması iltihaplanmalara etken olabilmektedir. Kısa süreli olanlar pek zarar verici değildir.Uzun sürenleri ise; ciddi sonuçların oluşmasına neden olabilmektedir.

Sinir sıkışmasının belirtileri nelerdir?

Sıkışıklık olan bölgede duyu kaybı ve uyuşma

Ağrı

Karıncalanma olması

Batma hissi olması

Kaslarda güçsüzlük ve seğirme

Ellerde ve ayaklarda hareket etmede zorlanma

Sinir sıkışması riskini arttıran etkenler nelerdir?

Duruş bozuklukları(Postür); sinirler ve omurga üzerinde basınca neden olarak sinirlere etki edebilmektedir.

Karpal Tünel Sendromu; sinir sıkışmasına etken olan ve kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu da cinsiyet riski ortaya çıkarır. Yani kadınlar daha riskli gruptadır.

Osteoartrit ve travmalar; kemik kenarlarında uzantılar oluşmasına ( kemik mahmuzları) neden olabilirler. Bu durum sinirlere baskı uygular ve sinir sıkışmasını tetikler.

Romatoid artrit; iltihaplı bir hastalıktır ve sinir sıkışmasını tetikleyici etkisi vardır.

Sürekli aynı harekette bulunmak; sinir sıkışmasına risk taşımaktadır. Sürekli tek yönlü işler buna neden olur.

Obezite;durumu aşırı kiloların sinirlere baskı yapmasına neden olur. Ağırlığın oluşturduğu baskı ile sinirler tahrip olmaya, kasların ve kemiklerin buna neden olmasına olanak verir.

Hamilelik; boyunca kilo alma ve ödem tutma fazla olması nedeni ile kemiklerin ve kasların baskısına neden olan ağırlık oluşturur ve sinir sıkışmasını tetikler.

Genetik yatkınlık; nedeni ile sinir sıkışmaları aileden kişiye geçebilmektedir.