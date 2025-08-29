İlkokullarda öğrencilerin şubelerinin ve öğretmenlerinin, ortaokullarda öğrencilerin şubelerinin e-Okul üzerinden belirlenmesi sürecine 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında kademeli olarak devam edilecektir.

e-Okul’da öğrencilerin şubelerinin seçildiği “Öğrenci Ekle, Öğrenci Nakil Başvuru Kabul Onay, İlkokul-Ortaokul Kademeler Arası Öğrenci Nakli, Sınıf Değişikliği Talep, Sınıf Yükseltme, Şube Açma/Kapatma&İlkokul Öğretmen İşlemleri vb.” ekranlarda 1, 2, 5 ve 6. sınıf seviyelerinde öğrencilerin yeni şubesi e-Okul tarafından belirlenecektir.

Öğretmen ihtiyacı (atama, görevlendirme vb.) bulunan okulların sürece ilişkin tüm iş ve işlemleri kura işlemlerinden önce il/ilçe millî eğitim ve okul müdürlüklerince tamamlanacaktır.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından okullara görevlendirilen öğretmenlerin MEBBİS tanımlama işlemleri öğretmenlerin ilgili okulda fiili olarak göreve başlamalarından önce tamamlanacaktır.

İlkokul müdürlüklerince, “1. Sınıf Öğretmen Havuzu” kura işlemlerinden önce e-Okul / İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Sınıf-Şube ve Öğretmen Havuzu Belirleme ekranında yer alan “Okulunuzda Görev Yapan Öğretmenler” bölümü üzerinde sadece sınıf öğretmenleri seçilerek belirlenecektir.

Kura işlemlerinden önce yapılan tüm çalışmalara rağmen öğretmen ihtiyacının tamamlanamaması halinde; e-Okul / İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Sınıf-Şube ve Öğretmen Havuzu Belirleme ekranında yer alan “Okulunuzda Görev Yapan Öğretmenler” bölümünde aktif şube sayısı kadar sınıf öğretmeni seçimi zorunlu tutulmayarak kura işlemi başlatılabilecektir.

Kura işlemlerinden sonra bir şubesinde öğretmeni bulunmayan okullarda; öğretmen ihtiyacının karşılanması halinde ilgili şubeye öğretmen belirleme işlemleri, e-Okul / İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Şube Açma/Kapatma&İlkokul Öğretmen İşlemleri ekranında yer alan “İlkokul Öğretmen İşlemleri” bölümünden yapılacaktır.

Kura işlemlerinden sonra iki ve üzeri şubede öğretmeni bulunmayan okullarda; öğretmeni bulunmayan şube sayısı kadar öğretmenin görevlendirilememesi halinde, görevlendirilen öğretmen/öğretmenlerin şubeleri, e-Okul / İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri / Kayıt İşlemleri / Şube Açma/Kapatma&İlkokul Öğretmen İşlemleri ekranında yer alan “İlkokul Öğretmen İşlemleri” bölümü üzerinden bekletilmeksizin belirlenecektir. e-Okul tarafından ilgili şubelere tanımlanan öğretmenler, fiili olarak e-Okulda belirlenen şubelerde göreve başlatılacak olup, sistemde öğretmenin şube belirlemesi yapılmadan öğretmen fiili olarak şubede göreve başlatılmayacaktır.

İlkokul müdürlüklerince; aday kayıt listelerinde yer alan zorunlu çağda bulunan öğrencilerin (72 ay ve üzeri) kesin kayıtları kura işlemlerinden önce tamamlanacaktır.

İlkokul müdürlüklerince; aday kayıt listelerinde yer alan isteğe bağlı (69, 70, 71) çağda olan öğrencilerden, kayıt erteleme talebine ilişkin dilekçesi bulunanların kesin kayıtları yapılmayarak kayıt iptal işlemleri gerçekleştirilecektir.

İlkokul müdürlüklerince; aday kayıt listelerinde yer alan isteğe bağlı (69, 70, 71 aylık) çağda olan öğrencilerden, kayıt erteleme talebine ilişkin dilekçesi bulunmayanların ise kesin kayıtları kura işlemlerinden önce tamamlanacaktır.

Ortaokul müdürlüklerince; aday kayıt listelerinde yer alan öğrencilerin kesin kayıtları kura işlemlerinden önce tamamlanacaktır.

Resmi ortaokulların 5. sınıf seviyelerinde uygulanmakta olan Yabancı Dil Ağırlıklı Şube uygulaması kaldırıldığından Yönerge’nin bu hususla ilgili hükümleri dikkate alınmayacaktır.

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli uygulanacak okullarda 5. sınıf seviyesinde toplam şube sayısı 6’ya kadar olan okullarda 1 normal sınıf; 6 ve üzeri okullarda ise en fazla 2 normal sınıf açılabilecektir.

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli uygulanacak okullarda öğrencilerin kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra normal sınıfta eğitim almak isteyen öğrencilerin “Şube Tercihi” e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden okulun kura işlemlerinin başlatılacağı ilk gün olan 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününe kadar alınacağından bu hususta okul müdürlüklerince velilerimiz bilgilendirilecektir.

Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli uygulanacak okullarda normal sınıfta eğitim görmek isteyen öğrenci sayısının 10’un altında kalması durumunda normal 5. sınıf şubesi açılamayacaktır. Bu öğrencilerden velilerinin okul değişimine ilişkin yazılı talebinin bulunması halinde il-ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından öğrencilerin ikamet adreslerine en uygun belirlenen okula nakil işlemleri yapılabilecektir.