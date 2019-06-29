Sinemanın unutulmaz komedi ikilileri

Boylu poslu Oliver Hardy ise fevri bir Amerikalı... Oliver çok çabuk kızabilir, tepkisini hemen gösterirdi. Stan'in ise ne yapacağını tahmin etmek zordu... İkisini bir arada gördüğünüzde felaketin yakın olduğunu bilirdiniz. Basit bir olay kısa sürede çok büyük bir tahribata dönüşebilirdi. Mükemmel bir ikiliydiler. Onları seyretmek hâlâ çok komik ve keyifli. Özellikle de inatlaştıkları anlarda...

En iyi filmleri: Sons of the Desert (1933)