Sinemanın unutulmaz komedi ikilileri

29 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ata Demirer – Demet Akbağ
Sinema tarihinin ilk yıllarından itibaren komedi ikilileri genelde iki erkekten oluşur. Uzun vadeli erkek – kadın komedyen işbirliğinin çok fazla örneği yoktur. Daha çok romantik komediler için bir araya gelen Tom Hanks – Meg Ryan gibi ideal çift örnekleri vardır. Ata Demirer ve Demet Akbağ ise 2010'daki “Eyyvah Eyvah”tan bu yana benzerine nadir rastlanan bir komedi ikilisi oldular... Hüseyin (Demirer),insanlara karşı tahammülsüz, duygusal, sinirli ve çocuksudur. Firuzan (Akbağ) daha çok kendisiyle ilgilidir.
Yıldızlık hevesi ve şımarıklıkları vardır. En önemli ortak noktaları ise kendileri olmaktan memnun olmalarıdır. Her ikisi de eski Yeşilçam filmlerindeki gibi halk kültürünü temsil ederler. Birlikte şarkı söylemeyi, eğlenmeyi, oynamayı bilirler. Kendilerinden utanmazlar, hayatta en çok sevgi, dayanışma ve dostluk ararlar. Demirer ve Akbağ, senaryosunu Demirer'in yazdığı “Niyazi Gül Dört Nala” ve “Hedefim Sensin”de de başrolleri paylaşmaya devam ediyorlar.
En iyi filmleri: Eyyvah Eyvah 3 (2014)
Laurel ve Hardy
Komedi ikilisi deyince hâlâ ilk onlar geliyor akla... 1921-1951 arasında 107 filmde oynadılar. Sessiz filmlerle başladıkları kariyerlerinde 23 uzun metrajlı yapıma da imza attılar. Stan Laurel beceriksiz, çocuksu, sulugözlü ve içedönük bir İngilizdi.
Boylu poslu Oliver Hardy ise fevri bir Amerikalı... Oliver çok çabuk kızabilir, tepkisini hemen gösterirdi. Stan'in ise ne yapacağını tahmin etmek zordu... İkisini bir arada gördüğünüzde felaketin yakın olduğunu bilirdiniz. Basit bir olay kısa sürede çok büyük bir tahribata dönüşebilirdi. Mükemmel bir ikiliydiler. Onları seyretmek hâlâ çok komik ve keyifli. Özellikle de inatlaştıkları anlarda...
En iyi filmleri: Sons of the Desert (1933)
Bob Hope - Bing Crosby
İlk kez 1932’de bir sahne gösterisinde bir araya geldiler. 1940’da Crosby’nin şarkıcı, Hope’un ise komedyen olarak çok ünlü olduğu bir dönemde “Road to Singapore” filminde yeniden buluştular. Öykü çok parlak değildi ama film gişede büyük başarı kazandı. Sahne tecrübelerinden kalma şov yetenekleriyle seyircileri çok eğlendirdiler. Daha sonra birlikte “Road to...” ile başlayan 6 film daha çektiler...
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