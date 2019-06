Sinemanın unutulmaz komedi ikilileri

1977'de “Road to the Fountain of Youth” adında bir film daha yapacaklardı ama Crosby o yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Filmleri belirli film türlerinin parodisi niteliğini taşırdı. Hope ve Crosby planlar yapıp para kazanmaya çalışan adamları canlandırırlardı genelde. Crosby fikirleri bulurdu. Zor işler ise hep Hope'a kalırdı...

En iyi filmleri: Road to Morocco (1942)