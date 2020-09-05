Sinemanın 15 unutulmaz kadın aksiyon kahramanı

FOXY BROWN-Pam Grier
(Foxy Brown-1974)
Erkek seyircileri hedefleyen suç ve macera filmlerinde kadınların ana karakter olarak pek akla gelmediği yıllarda Pam Grier vardır… Filme adını veren kadın kahramanı canlandırdığı ‘Foxy Brown’, Grier’in en iyi işlerinden biri olarak kabul edilir. Foxy Brown, hükümet ajanı sevgilisini öldüren uyuşturucu çetesinden intikam almaya çalışan öfkeli bir kadındır… Erkeklerin dünyasında sadece güzelliğiyle değil fiziksel gücüyle de var olmasını ve intikamını almasını bilir. ‘Blaxploitation’ adı verilen birçok ucuz suç ve macera filminde oynayan Pam Grier, kadın aksiyon kahramanlarının öncülerinden sayılabilir.
PRENSES LEIA–Carrie Fisher
('Star Wars’ serisi 1977-2019)
Aksiyon filmlerinde ‘prenses’ deyince aklımıza erkek kahramanların uğruna ölümü göze alarak kurtardığı güzel kadınlar gelirdi… İlk Star Wars filminde karşımıza çıkan Leia ise erkek kurtarıcıya muhtaç prenses imgesini yerle bir etti. Alderaan gezegeninin prensesi Leia, İmparatorluğa karşı gelen Asilerden biriydi ve her seferinde elinin taşının altına koyarak sıcak savaşın ön saflarında yer almasını bildi. Carrie Fisher’ın da katkısıyla ‘Star Wars’u efsane haline getiren karakterlerden biri olduğuna hiç kuşku yok.…
RIPLEY-Sigourney Weaver
('Yaratık' (Alien) serisi 1979–1997)
İlk ‘Alien’, merkezinde kadın karakterin yer aldığı büyük bütçeli filmler konusunda sinema endüstrisine cesaret aşılayan bir filmdi… Ripley, ince yapılı, narin bir genç kadın olarak karşımıza çıktığı ilk filmin sonunda uzaylı canavarla “finale kalan” tek kişiydi. Seri boyunca giderek daha sertleşip acımasızlaştı ama duygularını kaybetmedi. Gücünü erkeklere benzemekten değil, kadın olmaktan alması, onu kendisinden sonra gelecek bütün kadın aksiyon kahramanları için önemli bir model haline getirdi. Ripley, ilk 4 film boyunca ‘Alien’ serisinin kahramanıydı.
SARAH CONNOR-Linda Hamilton
(‘Terminator’ serisi 1984-2019)
İşte annelik içgüdüsünün fiziksel güce dönüşmüş hali! Kuşkusuz ilk filmde de iyiydi ama Sarah Connor’ın gerçek bir aksiyon kahramanına dönüşmesi asıl olarak ikinci filmde, “Terminator 2: Mahşer Günü” 1991 (Terminator 2: Judgment Day) gerçekleşti. Şoku atlatmış kararlı bir kadın vardı artık karşımızda. Dövüşmesini, savaşmasını öğrenmiş, ölüm makinelerinden dahi korkmayan gözüpek cesur bir anneydi… Bir erkek fantezisi olmanın ötesinde oğlu için mücadele eden sahici bir kadındı… Yeri gelmişken, James Cameron’ın aksiyon sinemasında kadın kahramanların değerini teslim eden öncü yazar ve yönetmenlerden biri olduğunun altını çizelim.
NIKITA-Anne Parillaud
(Nikita-La femme Nikita-1990)
Yaptığı bir gençlik hatasından ötürü ömrünü hapishanelerde geçirmek yerine derin devletin kirli işlerini yapmak zorunda kalan zoraki bir tetikçiydi… Bir ölüm makinesi olarak yetiştirilse de kırılgan bir yanı vardı. Onu belki de bu gönülsüzlüğü ve mağduriyeti nedeniyle sevdik. Her şeye rağmen masumiyetini kaybetmediğini hissettik.
Luc Besson’un yazdığı en iyi film kahramanlarından biri, hatta en iyisi… Bunun en önemli kanıtı, yeniden çevrim sinema filmi ve TV dizileriyle ömrünü sürdüren bir karakter olması…
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