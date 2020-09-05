Sinemanın 15 unutulmaz kadın aksiyon kahramanı

NIKITA-Anne Parillaud

(Nikita-La femme Nikita-1990)



Yaptığı bir gençlik hatasından ötürü ömrünü hapishanelerde geçirmek yerine derin devletin kirli işlerini yapmak zorunda kalan zoraki bir tetikçiydi… Bir ölüm makinesi olarak yetiştirilse de kırılgan bir yanı vardı. Onu belki de bu gönülsüzlüğü ve mağduriyeti nedeniyle sevdik. Her şeye rağmen masumiyetini kaybetmediğini hissettik.

Luc Besson’un yazdığı en iyi film kahramanlarından biri, hatta en iyisi… Bunun en önemli kanıtı, yeniden çevrim sinema filmi ve TV dizileriyle ömrünü sürdüren bir karakter olması…