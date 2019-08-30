Yeni sinema sezonu 1 Eylül'de başlıyor. Sektördeki 'patlamış mısır' krizi nedeniyle ertelenen filmler, 2019'un gişe kaderini belirleyecek. Yeni sinema sezonu öncesinde sinema sektörünün beklentileri neler? Rekor kırılan 2018'in rakamlarına ulaşılacak mı? Yaz sezonunun gişe rakamları ne oldu? Habertürk'ten Mehmet Çalışkan derledi

Yeni sinema sezonu 1 Eylül'de başlayacak.

Sinema sektörü, yeni sezonu biraz kaygıyla karşılıyor.

2018'in ilk 33 haftasında gösterime 167 Türk filmi girmiş, bu süreçte toplam izleyici sayısı 24.755.981 kişi, toplam hasılat 291.416.752 ₺ olmuştu.

2019'un ilk 33 haftasında ise gösterime 147 Türk filmi girerken bu süreçte toplam izleyici sayısı 14.024.383 kişi, toplam hasılat 195.986.605 ₺ oldu.

İlk 33 hafta merkezinde bir değerlendirme yapılacak olursa 2019'da 2018'e oranla izleyici sayısında % 43.3'lük, hasılatta ise % 32.7'lik azalma görüldü.

Şu anda 2018'e göre yaklaşık 30 milyon biletlik bir açık bulunuyor.

'Filmlerin gişeleri düşüyor mu?' sorusu sinemacıların zihninde karıncalanmalara neden oluyor.

Gişe rakamlarının düşmesinin nedeni belli.

Yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında yaşanan 'kampanyalı bilet uygulaması ve bilet payı' merkezli tartışmanın ardından bazı filmlerin gösteriminin yeni sinema sezonuna ertelenmesi.

'Recep İvedik 6', 'Karakomik Filmler', 'Mucize Aşk' ve 'Cinayet Süsü' ertelenen filmlerden...

Şimdilerde sinema sektörünün cevabını en çok merak ettiği soru şu; 'Bu filmler, yeni gösterim tarihlerinde yüksek izleyici sayılarına ulaşabilecek mi? Ertelenme, genel anlamda gişe kaybına neden olacak mı?' Ertelenen filmlerin gişelerinin sektöre yansıması nasıl olacak?

2019'da 2018'in toplam 44.635.574 kişilik izleyici sayısına ve toplam 544.780.356 ₺'lik hasılatına ulaşma konusunda en büyük beklenti, gösterimi ertelenen filmlerde.

2019'un gişesini büyük ölçüde bu filmlerin izleyici sayıları belirleyecek.

Kanımca sinema sektörünün endişe etmesi gereken esas konu yaz sezonu.

Öyle ki haziran, temmuz ve ağustos ayları deyim yerindeyse sinema için tam bir ölü sezon.

Gösterime giren filmlerin sayısındaki azalma tam bir salon sayısı bolluğuna neden olmasına rağmen izleyici sayıları oldukça düşük seviyede.

2019 yaz sezonu önceki yıllarda da olduğu gibi yine gerilim- korku filmlerinin egemenliğiyle geçti. Bu yazın en çok izlenen filmi 328.869 biletin kesildiği 'Siccin 6' oldu.

Sinema sektöründe şöyle bir yaygın görüş bulunuyor; 'İzleyiciler yaz aylarında sinema salonuna girmek istemiyor.'

Yaz sezonunun randımanı elbette eylül - haziran arasında olduğu gibi olmayacaktır.

Ne var ki bu durumun koca bir 3 ayın boş bırakılması anlamına da gelmemesi gerekiyor.

Belki de izleyiciler de şöyle düşünüyordur; 'Eee biz ne yapalım, yaz aylarında gösterime çok az sayıda film giriyor. İzleyecek film bulamıyoruz.'

Ayrıca eylül - haziran ayında gösterime giren her filmin izleyici sayısının yüksek olmadığı birçok gişe rakamıyla örneklendirilebilir.

2018 ile 2019'un haziran, temmuz ve ağustos aylarının gişe rakamlarını karşılaştıracak olursak sinema sektörü yaz sezonunu iyiden iyiye kaybediyor.

Bir önceki yıla oranla 2019 yaz sezonunda azalmalar şöyle;

Film Sayısı: - % 37.8

İzleyici Sayısı: - % 70.7

Hasılat: - % 64.4