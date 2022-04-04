Sinema ve dizi dünyasına NFT desteği

Film ve dizi endüstrisinde blok zincir teknolojisini kullanarak NFT’ler ile fonlama sistemi getirmeyi hedefleyen Wideangle adlı proje yola çıktı.
Kurucuları arasında Engin Altan Düzyatan, Birand Tunca, Umut Tanyolu, Ercan Gümüşkaya gibi isimlerin bulunduğu Wideangle, NFT’ler aracılığıyla sinema, dizi ve diğer tüm dijital içeriklerin yapımını ve dağıtımını desteklemeyi hedefliyor.
Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 41. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşecek Köprüde Buluşmalar’ın da 'Yenilikçi Teknolojiler Destekçisi' olan Wideangle, 11 Nisan’da yapılacak bir panel ile film profesyonellerine blockchain dünyasını ve bu dünyanın sinema sektörüne sunduğu fırsatları anlatacak.
Blok zinciri (block chain) teknolojisinin akıllı kontrat özelliğini kullanacak WideAngle platformunun kurucularının, hem içerik üreticilerinin NFT gelirleriyle projelerini hayata geçirebilecekleri hem de NFT sahiplerinin üretilen projeye ortak olabilecekleri bir yapı kurdukları bildirildi.
Verilen bilgiye göre, önümüzdeki günlerde satışa açılacak ilk grup NFT’lerin sahipleri, üretilecek tüm içeriklerin de Wideangle ile birlikte ortağı olacaklar. Platformun diğer ortakları arasında avukat Çağlan Tanrıverdi, bilişim uzmanları Efe Acar, İsmail Tomrukçu ile Oğuzhan Bozkurt yer alıyor.
'PROJESİ OLANLA YATIRIMCIYI BULUŞTURUYORUZ'
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili yaptığı açıklamada, "Elinde güvendiği iyi projesi olup onu çekecek finans bulamayanla, sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT’lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi. Türk Sineması’nda finansman sorununun giderilmesine önemli katkımız olacağını düşünüyorum. Dünyada zaten söz sahibi olan dizilerimizin kalitesi katlanarak artacaktır" dedi.
Kurucu ortaklardan oyuncu Birand Tunca ise, "Bu sektörde olup üretime uygun fikirlerini hayata geçirememiş, yaratıcılığı törpülenmiş onlarca tanıdığım insan var. Böyle daha binlerce kişinin hayallerinin yarım kaldığına eminim. Bu sektöre yatırım yapmak isteyenle yatırım almak isteyeni, Türkiye’den çıkan Wideangle ile buluşturuyor olmaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.
Wideangle’ın kurucusu oyuncu Umut Tanyolu da, girişimlerinin hedeflerini şu şekilde anlattı; "Sanatçı ve üreticilerin eşitlikçi bir düzende kendilerini ifade edecek projeleri geliştirmelerine olanak sağlamak. Projeleri merkeziyetçi bir yapının hapsettiği sınırlı bir dünyadan çıkartıp uluslararası görünürlüğe taşımak. Block zincir teknolojisini kullanarak fonlama ve gelir dağılımı mekanizmasını daha adil ve merkeziyetsiz bir forma kavuşturmak. Diğer platformlar ve üreticileri kucaklayacak onlara güvenilir bir altyapı sunabilecek bir alan yaratmak."
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 44 MİLYAR DOLAR
Businesswire verilerine göre global film ve video pazarının 2020 yılındaki hacmi 234.9 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. NFT’lerin pazar hacmi ise adını geniş kitlelere henüz duyurduğu 2021 yılında Chain Analysis verilerine göre 44.2 milyar dolara ulaştı.
2022’de bu rakamın kat kat artacağı öngörülüyor. DeFi olarak adlandırılan merkeziyetsiz finans pazarının 2020 hacmi ise ‘Statista’nın açıkladığı verilere göre 80 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Block Chain dünyasında yakında adını daha sık duyuracak DAO Market (Merkeziyetsiz Otonom Organizasyonlar) 2021 yılı hacmi ise ‘Consensys’ verilerine göre 14 milyar dolara ulaşmış durumda.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!