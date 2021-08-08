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Sinema tarihinin en kârlı 20 korku filmi - Haberler

Sinema tarihinin en kârlı 20 korku filmi

Düşük bütçeli korku filmlerinin peş peşe gösterime girdiği şu yaz günlerinde sinema tarihinin bütçe ve hasılat arasındaki oran üzerinden en yüksek kâr elde eden korku filmlerini hatırladık. Yapım şirketleri tarafından açıklanan bütçelerin içinde, başroldeki yıldız oyuncuların kârdan elde edeceği pay oranının yanı sıra tanıtım ve pazarlama masraflarının olmadığını belirtelim. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

08.08.2021 - 00:19 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • SAPIK (1960)
    (Psycho)

    Genç sekreter, yeni bir hayat kurmak için patronundan çaldığı 40 bin dolarla kaçarken geceyi geçirmek üzere bir motele gider. Moteli işleten Norman Bates, annesini saplantı haline getirmiş tuhaf ve gergin biridir... Sinemada cesur ve yeni bir şey yapmak, sansürle savaşmak, Hollywood’un katı kurallarını yıkmak isteyen Hitchcock, artistik kontrolü kimseye vermemek için özellikle düşük bütçeyle çalışır. Önce duş sahnesiyle şok eder seyirciyi. Sürpriz final de akılda kalıcıdır. Robert Bloch’un romanından uyarlanan filmde karşımıza çıkan Norman Bates’in unutulmaz hale gelmesinde yönetmen Alfred Hitchcock kadar oyuncu Anthony Perkins’in de kuşkusuz büyük payı var. Bates, huzursuz edici varlığı ve sapkın zihniyle bütün filmi gerilimle doldurur.

    Gişe hasılatı: $32,041,845

    Bütçe: $806,947

  • ŞEYTAN (1973)
    (The Exorcist)

    12 yaşındaki kızı Regan’ı (Linda Blair) yalnız büyüten, inançları zayıf, Washington’lu entelektüel anne (Ellen Burstyn), şeytana karşı ne yapabilir ki? “Başında” bir erkek de yok! “Ergenlik çağıdır” deyip doktora götürür önce. Bilim çaresiz kalınca, Katolik rahiplere başvurur. İnançsızlığı zayıflık olarak gösteren muhafazakâr yaklaşımı ve Katolik propagandasıyla “şeytan çıkarma filmleri”nin atası sayılabilecek “The Exorcist” gelmiş geçmiş en meşhur korku filmlerinden biri. Bugünün genç kuşağına korkutur mu, güldürür mü kestirmek zor ama o yılların en ürpertici filmlerinden biriydi. Aslında öyle çok düşük bütçeli bir film olmasa da yaptığı hasılatla bu listeye girmeyi hak ettiği kesin.

    Gişe hasılatı: $441,306,145

    Bütçe: $11 milyon

  • YABANCI (1978)
    (Halloween)

    John Carpenter’ın yazıp yönettiği ve müziklerini yaptığı filmde Michael Myers, ablasını mutfak bıçağıyla öldürdüğünde küçük bir çocuktu. 15 yıl sonra doğduğu yere dönmesinin tek nedeni cinayetlerine kaldığı yerden devam etmek, daha çok genç kız öldürmekti... Peşine takıldığı çocuk bakıcısı Laurie Strode’yi Jamie Lee Curtis oynuyordu. John Carpenter’ın özellikle geniş perde (2.39:1) formatını ve hareketli kamerayı kullanma biçimi ilham vericiydi. Elinde bıçağıyla püriten Amerika'nın içindeki erkek şiddetini temsil eden ve özgür ruhlu genç kızları cezalandıran Myers, yüzüne taktığı maskesi, sessizliği, “dokuz canlı” olması ve robot gibi yürümesiyle hafızalara kazındı. Yegâne amacı öldürmek olan Michael Myers, yıllar içinde defalarca karşımıza çıktı.

    Gişe hasılatı: $47,160,000

    Bütçe:: $325,000

  • KUŞKU (1979)
    (The Amityville Horror)

    Şeytan bazen bir insanı değil, bir evi ele geçirebilir ve bu durum, seriye dönüşecek kadar etkileyici bir korku filmine vesile olabilir. Genç çift, huzur verici yeni evlerine yerleşmekte sakınca görmezler ama “kötücül varlık” yavaş yavaş kendini hissettirir. Evi takdis etmeye gelen rahibin işi hiç de kolay değildir. “Rakip” güçlüdür. Üstelik evde, şeytan çıkarma filmlerinin çoğunda olduğu gibi inançları zayıf olan biri de vardır. 1973 yapımı ‘The Exorcist’in gişelerde gösterdiği başarının ardından çekilen benzer filmlerin en korkutucu olanlarından biriydi. Stuart Rosenberg’in yönettiği filmde başrolleri Margot Kidder ve James Brolin paylaşmıştı.

    Gişe hasılatı: $86,432,000

    Bütçe: $4.7 milyon

  • 13. CUMA (1980)
    (Friday the 13th)

    Yapımcı ve yönetmen Sean S. Cunningham’ın kafasında ‘Halloween’ tarzında düşük bütçeli bir korku filmi vardı. Cunningham, Wes Craven ile de çalışmış, korku türünde tecrübeli bir sinemacıydı. Ama herkesten daha ileri gitmek, seyircileri şok etmek ve koltuklarından sıçratmak istiyordu. Hedefine ulaştı, Hollywood koşullarında ultra düşük bütçe olarak kabul edilebilecek bir paraya mal ettiği filmden para kazanmayı başardı. Ama bu arada, tanıtıma özel bir önem verdiğini ve filmin ismine çok güvendiğini belirtelim. ’13. Cuma’, gençlerin gittiği bir yaz kampında işlenen cinayetleri anlatıyordu. Senaryoyu yazan Victor Miller, ‘13. Cuma’nın daha sonra çekilecek filmlerinden hiç memnun kalmadı. Çünkü onun yazdığı Jason Voorhees karakteri bir cani değil, kurbandı…

    Gişe hasılatı: $39,754,601

    Bütçe: $550,000

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