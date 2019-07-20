20 TEMMUZ 2019
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Sinema tarihinin en iyi 30 yeniden çevrimi

“Aslan Kral” ve “Gloria Bell” gibi iki yeniden çevrimin (remake) gösterime girdiği hafta, sinema tarihinin en başarılı yeniden çevrimlerini hatırladık. Orijinalini, diğer çevrimleri ya da önceki uyarlamaları aratmayan bütün filmlerin ortak özelliği, aynı tadı ve kıvamı tutturmayı denemek yerine, yeni ve farklı bir yorumun peşine düşmeleri. Sinema tarihinde öylesine başarılı yeniden çevrimler var ki birçok kişi onların yeniden çevrim olduğunun farkında dahi değil. İşte gelmiş geçmiş en iyi 30 yeniden çevrim... Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı...

20.07.2019 - 09:27 | Güncelleme: HABERTURK.COMKÜLTÜR-SANAT

  • Oz Büyücüsü 1939
    (The Wizard of Oz) Yönetmen: Victor Fleming, George Cukor

    İlk çevrimi tümüyle unutturacak kadar iyi yeniden çevrimler vardır. Öyle ki herkes onun ilk çevrim olduğunu düşünür. “Oz Büyücüsü”nün 1925 tarihli ilk çevrimi, süratle unutulan vasat bir uyarlamadır. 1939'da seyirciyle buluşan “Oz Büyücüsü” ise kısa sürede bir klasiğe dönüşür. L. Frank Baum'un 1900 tarihli “The Wonderful Wizard of Oz” adlı romanından uyarlanan film, kendini aniden yabancı bir diyarda bulunan Dorothy'nin serüvenlerini anlatır.

  • Aslında her şey bir çocuğun ebeveynlerinin koruyucu kanatlarından uzakta kendi başının çaresine bakmasıyla ilgilidir... Dorothy, hiç tanımadığı bir dünyada yeni arkadaşlar edinerek ve sorunlara çözümler üreterek evine dönmeye çalışırken kendi ayaklarının üstünde durmayı öğrenir.

     

  • His Girl Friday 1940
    Yönetmen: Howard Hawks

    Chicagolu iki gazetecinin kaleme aldığı “The Front Page”, 1928 yılında Broadway'de sahnelenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Hollywood, oyunun ilk sinema uyarlamasını, Lewis Milestone'un yönetmenliğinde 1931'de gerçekleştirdi. En iyi film, yönetmen ve erkek oyuncu dallarında Oscar'a aday olan başarılı bir uyarlamaydı. Ama Howard Hawks'un 1940'da gerçekleştirdiği ikinci sinema uyarlaması, ilk filmi gölgede bırakmayı başardı. Yeni uyarlama o yıllarda “screwball comedy” olarak anılan ve cinsiyetler çatışmasına dayalı bir çeşit romantik komedi türündeydi.

  • Oyunda ve önceki uyarlamada erkek olan muhabir Hildy, Rosalind Russell'ın canlandırdığı bir kadın karakter haline getirilmişti. Gazetenin yayın yönetmenini ise Cary Grant canlandırıyordu... Sonuç, her şeyiyle mükemmeldi. Belki Oscar'a aday olamadı ama yıllar içinde bir klasiğe dönüştü. Daha sonra başka uyarlamalar da çekildi ama “His Girl Friday” hâlâ en iyisi olarak anılıyor.

     

  • Malta Şahini 1941
    (The Maltese Falcon ) Yönetmen: John Huston

    Dashiel Hammett'in romanı ilk olarak 1931'de uyarlanmıştı beyazperdeye... 1936'da “Satan Met a Lady” adında komedi ağırlıklı ikinci bir uyarlaması daha yapıldı. İlki çok ses getirmemiş ve başarılı olamamıştı. İkincisi ise tam bir faciaydı. Stüdyo, yürürlükteki denetim yasasına uyumlu yeni bir uyarlama yapmaya karar verdi. John Huston'ın yönetmenlik yapacağı ilk filmdi. Huston, filme çok iyi hazırlandı. Ona göre, önceki iki uyarlamanın en önemli sorunu, romanın ruhundan kopmuş olmalarıydı.

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