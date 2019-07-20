Büyük Hesaplaşma 1995

(Heat) Yönetmen: Michael Mann

Michael Mann'in yazıp yönettiği “L.A. Takedown”, ABD televizyonlarında 27 Ağustos 1989'da yayınlandı... Mann, 6 yıl sonra aynı senaryoyu yeniden ele aldı ve onu 97 dakikalık bir TV filminden 2 saat 50 dakikalık gösterişli bir sinema filmine dönüştürdü... Hikâye aynıydı. Al Pacino ile Robert De Niro'un efsane haline gelen o meşhur kafe sahnesi bile vardı ilk filmde... Ama ikinci film her şeyiyle o kadar iyiydi ki, ilki onun yanında neredeyse bir müsvedde gibi kalıyordu. Mann, dramatik yapıyı aynen korusa da görsel olarak yeni bir yapı kurmuş, özellikle silahlı çatışma sahnelerini görkemli hale getirmişti.