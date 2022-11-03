Egemenlik çocuklarda

Sinema sektörü, pandeminin ve dijital platformların etkisiyle yeni bir yapılanmanın içine girdi. Yapımcıların zihinlerini en çok meşgul eden soru; “İzleyicileri sinema salonlarına tekrar nasıl çekebiliriz?” Sinema sektörü, gösterilen ilgiden dolayı çocuk filmlerinin izleyicileri salonlara tekrar çekme adına önemli bir misyona sahip olduğunu düşünüyor
Sinema sektörü, yeni bir atılım yaparak gişeleri pandemi dönemi öncesine döndürmenin uğraşı içinde. Pandemi döneminin ne kadar süreceği öngörülemediği için birçok yapımcı film çekimlerini iptal etti. Bunun sonucunda da son iki yılda sinema salonlarına yönelik film üretimi azaldı.
Sinema salonlarının uzun süre kapalı olması, açık olduğu dönemlerin bir bölümünde de kısıtlı sayıda izleyicinin salonlara alınması nedeniyle birçok yapımcı, film üretimlerini dijital platformlara kaydırdı. Sinemalara göre cinsellik içeren sahneler ve argo kelimeler açısından daha serbest bir alana sahip olması da yapımcıların bu tercihinde önemli pay sahibiydi. Yapımlarındaki sahnelerin ve diyalogların kesilmesini istemeyen yapımcıların dijital platformlara yönelmesi, doğal olarak sinema salonları için büyük bir boşluk oluşturdu.
Pandemiden sonra sinema salonlarının normale dönmesi üzerine sinema sektörü, 2022 - 2023 sinema mevsimine oldukça umut bağladı. Ne var ki hayal edilen, umut edilen, beklenen patlama henüz yaşanmadı.
Bunun başlıca nedeni ise izleyicilerin yoğun ilgisine mazhar olacak filmlerin gösterime henüz girmemesi. O patlamanın gösterime önümüzdeki günlerde ve aylarda girecek olan 'Hazine', 'Mahalleden Arkadaşlar', 'Müjdemi İsterim', Müstakbel Damat', 'Prestij Meselesi', 'Çakallarla Dans 6', 'Bir Garip Bülbül Neşet Ertaş', 'Her Şey Dâhil' ve 'Kendi Yolumda' ile gerçekleşeceği düşünülüyor.
Peki eylülde başlayan 2022 – 2023 sinema mevsiminin ilk iki ayında sinema salonlarında durum neydi? Sinema salonlarına çocuk filmleri hâkim oldu. Sinema sektöründe çocuk filmlerine gösterilen ilginin izleyicileri sinema salonlarına tekrar çekme adına önemli bir misyona sahip olduğu düşünülüyor.
Geçtiğimiz haftanın gişeleri de çocuk filmlerine olan ilgiyi gözler önüne serdi. 54 filmin gösterimde olduğu 21 – 27 Ekim haftasında toplam 602.034 izleyici için bilet kesildi. Toplam 31.057.330 TL hasılatın elde edildiği haftada 54 filmin 26’sı çocuk filmi olarak izleyicilere sunuldu.
Çocuk filmlerinin toplam izleyici sayısı 292.818 olurken geri kalan 28 film için 333.017 kişi sinema salonlarına gitti. Ki bu rakamın 195.293’ü tek başına ‘Black Adam’a ait. Çocuk Filmleri… % 46.78 Diğer Filmler… % 53.22
Çocuk filmleri ve diğer filmlerin hasılatları ise şu şekilde gerçekleşti; Çocuk Filmleri… 12.493.498 TL ( % 40.22) Diğer Filmler… 18.563.832 TL ( % 59.78)
Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 16 çocuk filmi gösterime girerken toplam izleyici sayısı 90.146 olmuştu. Diğer filmlerin toplam izleyici sayısı ise 520.270 olarak gerçekleşmişti. Çocuk Filmi… % 14.76 Diğer Filmler… % 85.24
Çocuklara yönelik yapımların ne yüksek ölçüde olduğunu anlamanın bir diğer yolu da ‘Niloya’ya gösterilen ilgi. Televizyon yapımı olarak Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca ve Arapça olarak yayınlanan ‘Niloya’, 11 Kasım’da sinema filmi olarak da beyazperde yansıyacak.
‘Niloya’nın YouTube’daki rakamları bir hayli dikkat çekici. 5 milyon abonesi olan ‘Niloya’nın görüntülenme sayısı haberin hazırlandığı saatlerde 4.514.276.749’du.
Önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan bir diğer film ise 'Yunus Çocuk' olacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Sinema sektörü yeni bir atılım peşinde/sinema-sektoru-yeni-bir-atilim-pesinde-3534845
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